В Орле закрылся ресторан «Отцы и дети»

Тем не менее, владельцы заведения пообещали посетителям встречу «в другом формате»

Владельцы орловского гастробара «Отцы и дети», который получил своё название в честь романа И.С. Тургенева, объявили о закрытии ресторана. Об этом они рассказали в Instagram-аккаунте заведения.

«За эти 2 года мы успели привязаться и полюбить каждого человека, который приходил к нам», – говорится в посте.

Гастробар располагался на Комсомольской 50, напротив «Польского корпуса» ОГУ им. И.С. Тургенева. Тем не менее, владельцы заведения пообещали посетителям встречу «в другом формате» и призвали следить за информацией в соцсетях.

ИА «Орелград»