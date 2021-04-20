В сейфе у Залогина нашли 500 тысяч рублей и $10 тысяч

Происхождение денег пока неизвестно

При обыске у главы департамента здравоохранения Ивана Залогина следователи обнаружили в сейфе чиновника крупную сумму наличных в рублях и долларах. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные Следственным комитетом.

По подсчетам «Орелграда», Залогин хранил в сейфе около 500 000 рублей пятитысячными купюрами и примерно $10 000 (767 500 рублей по текущему курсу) стодолларовыми купюрами. О происхождении денег СК не сообщал.

Декларация Залогина за 2020 год еще не опубликована (возможно, мы ее так и не увидим), но найденные в сейфе наличные — это больше половины годового дохода чиновника за 2019 год. Тогда он отчитался (.doc) о доходе почти в 2 075 000 рублей.

Залогина подозревают в создании бизнесу препятствий и превышении полномочий. Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в орловский облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга». Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным.

По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.

ИА «Орелград»