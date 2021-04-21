Орловец убил сына, который «понтовался» перед друзьями

Ближайшие девять с половиной лет он проведет за решеткой.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который в феврале этого года вынес Заводской районный суд города Орла. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Жертвой орловца стал его собственный сын. Конфликт произошел в квартире, где сын распивал спиртное вместе с двумя своими приятелями.

Из материалов следует, что во время застолья между подсудимым и потерпевшим вспыхнул словесный конфликт. Сын нецензурной бранью оскорбил отца и выгнал его из комнаты. После этого у отца «на почве личных неприязненных отношений» возник умысел на убийство. Он взял на кухне разделочный нож, вернулся в комнату и ударил клинком сына в живот. Потерпевший скончался от полученной раны в машине «скорой помощи», когда его везли в больницу.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал, но «выказал противоречивую позицию по существу дела». С его слов выходит, что сын нигде не работал, неоднократно требовал у него денег на спиртное, применяя при этом физическую силу к нему и жене, был инициатором скандалов дома. В тот роковой день он распивал водку с друзьями в своей комнате. Отец зашел к ним, выпил и вышел. Потом вновь зашел в комнату сына и сделал замечание одному из гостей.

Тут сын стал его обзывать и выталкивать в коридор, где нанес ему несколько ударов. Подсудимый пояснил, что дальнейшие события помнит плохо, так как страдает амнезией. Но он помнит, что пошел на кухню, где взял нож, а затем этим ножом «стал отмахиваться от сына». Он также заявил, что в момент конфликта сын «понтовался» перед друзьями, но заверил, что хотя у него и возникла злость к нему, умысла убить сына не было.

Однако суд, допросив свидетелей и изучив представленные доказательства, решил, что умысел на убийство у подсудимого имелся. В результате орловец получил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»