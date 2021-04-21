Орловские работодатели задолжали работникам 5,5 млн рублей

21.4.2021 | 10:50 Новости, Экономика

В Орловской области долг по зарплате немного сократился, но не исчез.

Орелстат представил оперативные данные о просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области по состоянию на 1 апреля 2021 года. Отчет был сформирован на основании сведений, которые статистикам представили сами организации и предприятия, за исключением субъектов малого бизнеса. Согласно им, совокупный долг орловских работодателей перед своими работниками на отчетную дату составил 5,478 миллиона рублей.

Почти 70 процентов задолженности приходится на строительную отрасль, общая задолженность по зарплате в которой составила 3,809 миллиона рублей. Оставшиеся 1,669 миллиона рублей задолжали своим работникам руководители предприятий сферы обрабатывающих производств. То есть, на нее приходится около 30 процентов долга.

По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по зарплате в регионе сократилась примерно на четверть. Как уже писал «Орелград», по состоянию на 1 марта 2021 года зарплату вовремя не получили 190 орловцев, а долг работодателей перед ними составлял 7,4 миллиона рублей. Добавим, что на 1 апреля 2021 года без зарплаты были оставлены 164 работника.

Кроме того, Орелстат традиционно сообщает, что «ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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