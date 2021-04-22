Мэрию Орла засудили за отходы

Суд обязал чиновников оплатить уборку несанкционированной свалки.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Зеленая роща» к муниципальному образованию «Город Орел» в лице администрации областного центра. Истец просил взыскать с муниципалитета задолженность в сумме 1,4 миллиона рублей. Примечательны обстоятельства, при которых эта задолженность образовалась.

Напомним, «Зеленая роща» с 1 января 2019 года является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее соглашение компания подписала с областным департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Зоной деятельности регоператора определена вся территория Орловской области, а срок действия соглашения рассчитан на 10 лет.

Из материалов дела следует, что в феврале 2019 года регоператор обнаружил несанкционированную свалку мусора в районе улиц Холодной и Широко-Холодной в Орле. Контроллеры регоператора зафиксировали факт нарушения актами о несанкционированном размещении отходов. «Незаконный» мусор представлял собой смесь из твердых коммунальных отходов и строительных отходов общим объемом 1349 кубометров.

По мнению истца, «непринятие мер к ликвидации несанкционированной свалки нарушало право граждан на благоприятную окружающую среду». Кроме того, размещение свалки на земельном участке, не предназначенном для этих целей, «приводило к его загрязнению и созданию неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки».

Регоператор напомнил, что ответственность за ликвидацию несанкционированной свалки возлагается на собственника земельного участка, на территории которого находятся отходы. Поскольку администрации города Орла самостоятельно не обеспечила ликвидацию свалки, регоператор сделал это за счет собственных средств.

В январе 2020 года «Зеленая роща» направила в администрацию Орла претензию, в которой просила в течение 10 дней оплатить понесенные ею расходы в сумме 1,4 миллиона рублей. Во столько обошлась уборка несанкционированной свалки. Однако претензия была отклонена мэрией «в связи с отсутствием утвержденного тарифа на оказание услуг по обращению с разнородными отходами». Впрочем, суд встал на сторону истца и удовлетворил его требования. Арбитраж постановил взыскать с администрации Орла всю заявленную сумму.

ИА «Орелград»