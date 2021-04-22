В региональном отделении ЛДПР разрубили Эрдогана. Пока что в виде арбуза

Орловское отделение поддержало запрет рейсов в Турцию

Орловское региональное отделение ЛДПР поддержало решение правительства России, которое до 1 июня запретило прямые рейсы в Турцию из-за ситуации по коронавирусу. Соответствующее видео появилось в соцсетях партии.

«Нам нужна здоровая нация! Нет ковиду из Турции!» — произносит в ролике координатор реготделения ЛДПР Владислав Числов, после чего разрубает арбуз, рядом с которым лежит

маска. Координатор предложил россиянам вместо Турции приезжать отдыхать на Орловщину.

В ролике присутствует много символических деталей. Например, первая сцена снята на фоне памятника генералу Ермолову, известному своими военными действиями на Кавказе. В арбузе, который был разрублен, можно увидеть не только коронавирус, но и лицо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорят нарисованные на арбузе усы и другие черты лица, схожие с Эрдоганом. Кроме того, в молодости нынешний глава Турции торговал арбузами.

Запрет на полеты в Турцию продлится до 1 июня. Власти приняли такое решение из-за увеличения числа случаев COVID-19 в курортной стране. 21 апреля в Турции зафиксировали почти 62 000 новых случаев коронавируса, количество подтвержденных больных с начала пандемии приблизилось к 4,5 млн.

ИА «Орелград»