Полиция разберётся с потасовкой Строева и Рыбакова

23 апреля материалы о происшествии отправили в полицию для проверки

На заседании профильного комитета горсовета Орла 23 апреля заместитель председателя Владимир Негин рассказал, что материалы о потасовке Владимира Строева и Игоря Рыбакова отправили в полицию для проверки.

Об этом сообщили «Орловские новости». Негин заявил, что это может грозить Строеву «уголовной ответственностью».

Напомним, инцидент произошёл на сессии горсовета 25 марта из-за вопроса о повышении цен на проезд. После долгих прений члены «Справедливой команды» встали и начали скандировать «Дайте слово!». Дело обернулось потасовкой Владимира Строева и Игоря Рыбакова: Строев попытался отобрать микрофон у Рыбакова, который тоже скандировал лозунг «эсеров». Атака не увенчалась успехом, и Строев толкнул оппонента в затылок.

После заседания Владимир Строев заявил, что «ничего особенного не произошло»: «У нас [с Игорем Рыбаковым] отличные отношения, просто потрепал его по шевелюре. Судя по видео, никаких моральных страданий мои действия ему не причинили, а по его улыбке — даже понравились».

ИА «Орелград»