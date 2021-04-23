В Орле приговорили к пожизненному заключению убийцу жены и падчерицы

23.4.2021 | 17:01 Новости, Происшествия

Труп падчерицы-инвалида он спрятал в лесу на Орловщине

Уроженец республики Молдова получил пожизненный срок за убийство жены и падчерицы-инвалида, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Следствие установило, что 44-летний осужденный, который жил в Тульской области, поссорился с женой и задушил её. Чтобы скрыть преступление, он вывез её недееспособную дочь в Орловскую область и также задушил, после чего спрятал труп девушки в лесу.

По данным прокуратуры, раньше осужденный уже сидел за убийство. По решению суда мужчина проведёт остаток жизни в колонии особого режима.

ИА «Орелград»

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