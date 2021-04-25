Орловскую агрофирму наказали за небезопасную торговлю зерном

Компания попалась на продаже зерна без проведения необходимых испытаний.

По предписанию управления Россельхознадзора прекращено действие сразу 8 деклараций о соответствии зерна, выданных одному из сельхозпредприятий Орловской области. Как уточнили в пресс-службе данного ведомства, компания фактически попалась на «тайной» торговле. Был установлен факт реализации зерна урожая 2020 года, в частности, пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы.

Общая масса этих восьми партий составила 23,5 тысячи тонн. В ходе контрольно-надзорного мероприятия было вскрыто грубое нарушение требований действующего законодательства. Оказалось, что указанное зерно не прошло необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности зерна».

«Установлено, что указанные декларации о соответствии были выданы на основании протоколов испытания лаборатории (Ростовская область), не включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

Итогом проверки стала выдача предписания о прекращении действия восьми деклараций о соответствии. Кроме того, был наложен крупный штраф. В ведомстве подчеркнули, что предписание уже исполнено, то есть действие деклараций о соответствии прекращено.

«Всего с начала года управлением Россельхознадзора выданы предписания об отзыве 186 деклараций о соответствии, действие 149 из них на данный момент прекращено», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»