В Орле доходы финансистов вдвое превысили средний уровень зарплат

Орловские финансисты и страховщики зарабатывают более 60 тысяч рублей в месяц.

Орелстат обнародовал оперативный доклад о заработной плате работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях Орловской области. Согласно ему, средняя номинальная зарплата, начисленная за февраль 2021 года, в регионе составила 30 431 рубль. По сравнению с январем текущего года она увеличилась на 0,7 процента, а по сравнению с февралем предыдущего года — на 4,3 процента.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2021 года уменьшилась по сравнению с февралем 2020 года на 1,7 процента», — отметили при этом в Орелстате.

Что касается оплаты труда в разрезе различных видов экономической деятельности, то самыми высокооплачиваемыми работниками в Орловской области по-прежнему являются финансисты и страховщики. Их средняя зарплата за февраль 2021 года составила 61 843 рубля, то есть она более чем вдвое больше среднерегионального уровня.

На втором месте данного рейтинга традиционно находятся сотрудники сферы государственном управлении. Подсчитано, что орловские чиновники в среднем зарабатывают по 37 706 рубля в месяц. Однако ненамного от них отстали сотрудники сфер транспортировки и хранения (35 139 рублей в месяц), обеспечения электроэнергией, газом и паром (34 337), обрабатывающих производств (30 811).

В ряде важных отраслей уровень заработка не дотягивает до уровня средней зарплаты по региону. Например, в оптовой и розничной торговле в Орловской области работникам платят в среднем по 28 765 рублей в месяц, в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – по 28 223, в сфере здравоохранения и социальных услуг – по 27 357, в образовании – по 26 524, в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений – по 25 123. Замыкают рейтинг строители, зарабатывающие всего по 24 998 рублей ежемесячно.

ИА «Орелград»