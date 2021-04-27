Орловца будут судить за убийство отчима

27.4.2021 | 16:23 Новости, Происшествия

Преступление он совершил во время пьяной драки

41-летнего жителя Новодеревеньковского района Орловской области подозревают в убийстве отчима, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Предположительно, это произошло во время пьяной драки.

Следствие считает, что 25 февраля 2021 года обвиняемый пил спиртное со своим 59-летним отчимом в селе Залесное. Собутыльники поссорились, и пасынок начал бить потерпевшего руками и ногами. Отчим обвиняемого вскоре умер от побоев.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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