Орловца будут судить за убийство отчима

Преступление он совершил во время пьяной драки

41-летнего жителя Новодеревеньковского района Орловской области подозревают в убийстве отчима, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Предположительно, это произошло во время пьяной драки.

Следствие считает, что 25 февраля 2021 года обвиняемый пил спиртное со своим 59-летним отчимом в селе Залесное. Собутыльники поссорились, и пасынок начал бить потерпевшего руками и ногами. Отчим обвиняемого вскоре умер от побоев.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

ИА «Орелград»