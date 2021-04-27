В Орле задержали преступника в федеральном розыске

Он скрывался от полиции с августа 2015 года

Сотрудники УМВД по Орловской области задержали в областном центре 33-летнего преступника, который больше пяти лет был в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В августе 2015 года беглеца осудили за участие в ОПГ, вымогательство, повреждение чужого имущества, хищение либо вымогательство наркотиков. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Перед судом мужчину держали под подпиской о невыезде, но он скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

Задержать его удалось только в апреле 2021-го в Северном районе Орла. По данным полиции, всё это время он жил на съёмных квартирах под фальшивыми именами.

Беглеца передали в руки сотрудников ФСИН для отбывания тюремного срока.

ИА «Орелград»