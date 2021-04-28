Орловским депутатам официально запретят грубо выражаться

Обновленные правила депутатской этики близки к утверждению.

Орловский горсовет народных депутатов во втором чтении и окончательной редакции намерен утвердить обновленные «Правила депутатской этики». Соответствующий проект был внесен парламентским комитетом по правовому регулированию местного самоуправления. Кроме того, изменения коснутся самого регламента Орловского горсовета. Ключевых поправок будет всего две, однако они буквально вынудят парламентариев тщательно подбирать выражения.

В частности, из статьи 57 будут исключены следующие слова: «При нарушении этих правил председательствующий вправе сделать предупреждение, а после повторного нарушения лишить выступающего слова. Этим депутатам слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется».

Зато статья 64 будет изложена в гораздо более жесткой форме, чем ранее. Согласно обновленным правилам, выступающий в городском Совете не вправе нарушать «Правила депутатской этики». В частности, такому оратору запретят употреблять в своей речи грубые и некорректные выражения в адрес депутатов городского Совета и других лиц.

Кроме того, нельзя будет «допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать ложную информацию, призывать к незаконным действиям». В случае нарушения «Правил депутатской этики» председательствующий обязан предупредить выступающего, а в случае повторного нарушения – лишить его права выступления в течение всего дня заседания горсовета.

«В случае нарушения «Правил депутатской этики» депутат городского Совета может быть также лишен права выступления на срок до одного месяца решением городского Совета, принимаемым большинством от числа присутствующих на заседании депутатов городского Совета», — следует также из новой редакции документа.

Идея ужесточить правила родилась после нескольких жарких стычек в стенах городского парламента. Кстати, на ближайшем заседании депутаты намерены рассмотреть итоги работы комиссии по этике и принять решение. Проект этого документа уже имеется. Он гласит, что горсовет решил «потребовать от депутата городского Совета Рыбакова Виталия Анатольевича надлежащего выполнения депутатских обязанностей в связи нарушением им порядка работы городского Совета путем использования грубых и некорректных выражений в адрес Мэра города Орла Парахина Юрия Николаевич на восьмом заседании городского Совета 25 февраля 2021 года».

ИА «Орелград»