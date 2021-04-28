Под Орлом еще раз задержали бизнесмена, обманувшего дольщиков

На него завели второе уголовное дело о мошенничестве

В Орловской области повторно задержали гендиректора компании «Пенобетон-Орел». Об этом сообщила прокуратура Орловской области, не уточнив имени подозреваемого. Однако, согласно открытым данным, «Пенобетон-Орел» возглавляет Олег Шаталов.

Напомним, в декабре 2020 года у него уже были проблемы с законом. Шаталова задерживали по делу о мошенничестве на 5 млн рублей — по версии следствия, в 2014-2017 годах он заключил несколько договоров с дольщиками дома в Змиевке. Получив от них 5 млн рублей, бизнесмен распорядился деньгами «по своему усмотрению». Дом не достроен до сих пор.

Как стало известно «Орелграду», суд тогда избрал Шаталову довольно мягкую меру пресечения — подписку о невыезде. Спустя несколько месяцев, в апреле 2021 года, прокурор региона Владислав Малкин принял дольщиков, вложившихся в строительство многоэтажки на улице Жадова в Змиевке. Вскоре после этого Следственный комитет завел на Шаталова еще одно уголовное дело о мошенничестве.

«Как установлено следствием, он, зная, что его знакомые подбирают себе жилье в г. Орле и располагают определенными денежными средствами, пообещал им оказать содействие в приобретении жилья по заниженной стоимости, для чего взял у потерпевших денежные средства в сумме 595 тысяч рублей. Для придания реальности выполнения взятых на себя обязательств в июне 2016 г. он заключил договор долевого участия в строительстве и внес в кассу застройщика часть денежных средств, а оставшуюся часть денежных средств в сумме более 290 тысяч рублей он присвоил и распорядился ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении прокуратуры.

Шаталова пытались вызвать на следственные действия, но он не откликнулся. Тогда его объявили в розыск и вскоре задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура оставила за собой контроль уголовного дела об обмане дольщиков.

ИА «Орелград»