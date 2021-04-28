Рынок платных услуг в Орловской области не смог выйти из кризиса

Объем предоставленных слуг в регионе снизился по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области за первые три месяца 2021 года, по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 9,082 миллиарда рублей. Цифра выглядит очень внушительно, однако данный показатель в сопоставимых ценах на 1,2 процента уступает уровню 2020 года. Многие подотрасли, ушедшие в кризис на фоне пандемии, до сих пор не могут выйти на прошлогодние показатели своей работы.

Судя по приведенным данным, чуть лучше других чувствуют себя коммунальщики. Объем предоставленных ими в этом году услуг более чем на 8 процентов превысил прошлогодний. Также в плюсе оказались представители почтовой связи и курьерских услуг (105,7 процента по отношению к 2020 году) и сферы оказания жилищных услуг (103,8 процента). Остальные подотрасли до прошлогодних объемов пока не дотянули.

Орелстат также сообщает, что в январе-марте 2021 года населению Орловской области бытовых услуг было оказано на 1,219 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 1,5 процента меньше уровня соответствующего периода прошлого года. Более 67 процентов объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, а также услуги парикмахерских.

ИА «Орелград»