Стало известно, сколько заработал детский омбудсмен в Орле

Константин Домогатский первым из правозащитников отчитался о доходах.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский опубликовал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Кстати, он сделал это первым из региональных правозащитников.

Согласно обнародованным данным, в 2020 году доход Константина Домогатского составил 1,697 миллиона рублей, а его супруга за тот же период времени заработала 654,64 тысячи рублей. Собственных транспортных средств у этой семьи не имеется. Но супруги совместно владеют квартирой площадью 88,5 квадратных метра. В пользовании у них имеется жилой дом площадью 70 «квадратов» с земельным участком. В графе «Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)» супруги написали слово «Нет».

Напомним, Константин Домогатский не весь прошлый год работал детским омбудсменом. Его назначение на этот пост было согласовано Орловским облсоветом народных депутатов на сессии 28 августа 2020 года, а к исполнению новых обязанностей он приступил 2 сентября. Добавим, что срок действия полномочий детского правозащитника составляет 5 лет.

ИА «Орелград»