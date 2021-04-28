В Орле покрасили памятник в сквере Танкистов

Рядом с ним планируют установить топиарный орден

Администрация Орла отчиталась о подготовке к празднованию Дня Победы. Недавно рабочие покрасили танк Т-34, установленный в сквере Танкистов. Бордюры клумб вокруг него отчистили и покрасили.

Также в сквере Танкистов «Зеленстрой» высадил 2000 цветов. Планируется, что к 9 мая на клумбе появится топиарная фигура, имитирующая Орден Отечественной войны.

Кроме этого, в сквере Танкистов планируется покрасить скамейки и заменить буквы на надгробии братской могилы.

ИА «Орелград»