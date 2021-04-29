Орловчанка разгромила автомат, который не выдал жвачку ее сыну

29.4.2021 | 10:54 Видео, Новости, Происшествия

Ребенок при погроме радостно смеялся


Жительница Мценска несколько раз перевернула автомат с жвачками и игрушками, который не выдал покупку ее сыну. Видео с места происшествия опубликовал паблик «Подслушано Мценск».

История произошла в магазине «Дикси» на улице Катукова. Женщина перевернула автомат, затем поставила его в прежнее положение и несколько раз пыталась достать покупку. Когда она колотила установку, рядом бегающий ребенок радостно смеялся. Кто-то из покупателей все же попытался сделать амчанке замечание, но в ответ она обиженно сказала: «Нехрен сломанные автоматы ставить».

ИА «Орелград»

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