В Орле ухудшится погода

29.4.2021 | 15:07 Новости, Общество

В ближайшие дни в областном центре ожидается сильный ветер

Главное управление МЧС по Орловской области на основе данных Гидрометцентра предупредило жителей региона об ухудшении погоды. В ближайшие сутки на территории Орловщины ожидаются дожди и сильный ветер.

«На территории облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер южный ночью 6-11, днем 8-13, местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +2°С…+7°С, днем +13°С …+18°С», — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что неблагоприятные метеоусловия могут привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.

ИА «Орелград»

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