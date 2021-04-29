В Орле возле Медведевского леса построят спорткомплекс

Депутаты предложили также увеличить размер парковки возле леса

На сессии орловского горсовета 29 апреля депутаты дали добро на изменение архитектурного облика заповедной зоны на опушке Медведевского леса – там начали строить спортивный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Руководитель управления градостроительства Орла Владимир Плотников сообщил, что проект предполагает строительство здания с раздевалками, беговых дорожек, а также площадок для пляжного футбола и волейбола. Зимой в спортивном комплексе можно будет взять лыжи напрокат.

Депутаты также обсудили увеличение парковки возле леса, так как нынешней, на 11 мест, будет слишком мало.

ИА «Орелград»