В Орле возле Медведевского леса построят спорткомплекс

29.4.2021 | 16:18 Новости, Общество

Депутаты предложили также увеличить размер парковки возле леса

На сессии орловского горсовета 29 апреля депутаты дали добро на изменение архитектурного облика заповедной зоны на опушке Медведевского леса – там начали строить спортивный комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Руководитель управления градостроительства Орла Владимир Плотников сообщил, что проект предполагает строительство здания с раздевалками, беговых дорожек, а также площадок для пляжного футбола и волейбола. Зимой в спортивном комплексе можно будет взять лыжи напрокат.

Депутаты также обсудили увеличение парковки возле леса, так как нынешней, на 11 мест, будет слишком мало.

ИА «Орелград»

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