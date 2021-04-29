В тройном ДТП в Орле пострадала женщина

29.4.2021 | 10:10 Новости, Происшествия

Ее госпитализировали

В Орле случилось тройное ДТП, в результате которого пострадала 63-летняя женщина, сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области. Пенсионерку госпитализировали с травмами.

Инцидент произошел 28 апреля в 7.35 на улице Мостовой. Установлено, что автомобиль ВАЗ-2109, который ехал в сторону Карачевского шоссе, напротив дома №2 столкнулся с «Ладой Ларгус». Легковушка ехала по улице Царев Брод. После этого «девятка» врезалась во встречную «Хендэ Соната».

Пострадавшая женщина была пассажиркой «девятки». Другие участники ДТП не пострадали, следует из сообщения ГИБДД.

ИА «Орелград»

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