На Орловщине в преддверии Дня Победы объявят массовую охоту на лис

Охотиться власти разрешат на зверя обоих полов и всех возрастов.

Руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Юрий Мишустин издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Согласно ему, внеплановая добыча лесного зверя стартует в регионе с 8 мая и продлится по 31 октября 2021 года. В течение этого периода времени в угодьях области будет разрешено добывать лисицу, причем без ограничения пола и возраста.

Всего постановлением властей разрешено добыть 253 особи. Мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов необходимы для предотвращения распространения опасных инфекционных заболеваний. В первую очередь, речь идет о бешенстве – вирусной болезни, общей для человека и животных. Как известно, лисица является одним из основных переносчиков этого вируса в природной среде.

Охотиться на рыжего зверя разрешено способами, «исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающие сохранность среды их обитания». При этом разрешено использовать собак охотничьих пород, охотничье огнестрельное оружие и самоловы.

Областные власти также утвердили список охотничьих угодий, где будет разрешена добыча лисицы. В числе прочих территорий в него включены территории государственных природных биологических заказников «Залегощенский» и «Ливенский», а также Нарышкинский природный парк, имеющий статус особо охраняемой природной территории регионального значения.

ИА «Орелград»