Орловские пожарные почтили память погибших коллег

Сегодня сотрудники МЧС отмечают День пожарной охраны – в этом году он совпал с днем памяти погибших огнеборцев

Сотрудники ГУ МЧС по Орловской области почтили память коллег, погибших при исполнении обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба главка. В этом году день памяти погибших сотрудников МЧС совпал с Днем пожарной охраны.

За историю пожарной охраны Орловской области погибли три ее сотрудника. 4 июля 1984 года младший лейтенант Александр Комоско и сержант Виктор Лапшин погибли при тушении Дворца пионеров имени Ю.А. Гагарина в Орле. Ценой жизни они помогли отстоять дворец и оборудование. Президиум Верховного совета РСФСР посмертно наградил Комоско и Лапшина медалями «За отвагу на пожаре», а УВД в 1995 году внесло их в Книгу памяти.

10 февраля 2014 года при пожаре погиб командир отделения пожарной части №3 Алексей Сопин. Вместе с коллегами он тушил пожар в строящемся доме на улице Германо. Чтобы убедиться, что в здании никого не осталось, он в составе звена газодымозащитников вошел в дом. Спустя пять минут случилось обрушение конструкций, и Сопина отрезало от напарников и выхода.

«Сегодня утром во всех пожарно-спасательных частях области и подразделениях Главного управления прошла минута молчания в память о погибших товарищах. На всех этапах развития «чрезвычайного ведомства» ее гордостью всегда были и остаются люди, неизменно проявлявшие мужество, отвагу и героизм, готовые в любую минуту прийти на помощь тем, кому она так необходима, даже ценой собственной жизни. Все погибшие сотрудники МЧС России навсегда останутся в памяти сослуживцев героями», — подчеркнули в МЧС.

ИА «Орелград»