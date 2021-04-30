В Орле машина для срезания асфальта провалилась в яму

30.4.2021 | 15:55 Новости, Происшествия

Ремонт улицы 2-я Курская начался неудачно

В Орле дорожные службы 30 апреля начали ремонт улицы 2-я Курская. Всё сразу пошло не по плану — машина для срезания асфальта (фреза) колесом провалилась в яму. Снимки появились в соцсетях. Судя по кадрам, инцидент произошел рядом с переулком Речным. Спецтехника принадлежит МУП «Спецавтобаза», гласит надпись на борту.

Момент сразу вызвал насмешки орловцев, как никогда недовольных дорогами в этом году. «Как делают, так и получают! Это карма!», «Орловские дороги восстали против машин», «Одна беда с другой борется», «Даже не удивлён», — пишут пользователи.

ИА «Орелград»

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