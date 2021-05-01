В защиту детей-сирот выступил прокурор Троснянского района.

В Орловской области относительно благополучно завершилась еще одна история, связанная со скандальным выделением жилья детям-сиротам в Троснянском районе. Напомним, сироты сами пожаловались на то, что чиновники предоставили им жилье в «бараках». По данному факту была сначала проведена доследственная проверка, а затем было возбуждено уголовное дело на замглавы районной администрации. Жилье действительно оказалось непригодным для проживания.

В данном случае прокурор Троснянского района подал иск в интересах восьми детей-сирот. Как уточнили в пресс-службе Кромского районного суда, рассмотревшего этот иск, ответчиками по делу стали администрация Троснянского района и его структурное подразделение — отдел по управлению муниципальным имуществом. Прокурор настаивал на расторжении договоров найма непригодного жилья и обязании чиновников предоставить сиротам благоустроенное жилое помещение.

Как уточнили в суде, указанные непригодные квартиры расположены в Тросне на улице Генерала Пухова. Проверка показала, что они «не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документации к его качественным и функциональным характеристикам, не пригодны для проживания ввиду недопустимого нарушения к требованиям санитарно-эпидемиологических и строительных норм».

При рассмотрении дела суд учел мнение экспертов, а судебную экспертизу проводили представители ООО «Центр независимой экспертизы и «АНСОР». Эксперты также пришли к выводу, что блокированные жилые дома, расположенные на улице Генерала Пухова, не соответствуют санитарным и строительным нормам. Согласно их заключению, это жилье не является благоустроенным и не пригодно для проживания. В результате иск был удовлетворен.

Суд обязал чиновников расторгнуть восемь договоров найма «бараков». Также чиновников обязали выдать обиженным детям-сиротам благоустроенное жилье общей площадью не менее 28 и не более 45 квадратных метров. Решение вступило в законную силу.

ИА «Орелград»