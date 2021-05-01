В Орле молитвы впервые перевели с «церковного» на «понятный» язык

В регионе издан пробный тираж любопытных «методичек» для верующих.

Орловский приход издал последование литургии с параллельным переводом на русский язык – чтобы сделать богослужение понятнее простым прихожанам. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. По сути, речь идет о переводе церковных текстов на более понятный мирянам язык. На данный момент издано 10 таких брошюр, отмечается, что это только пробный тираж.

«Прихожане храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на Наугорском кладбище в Орле теперь могут следить за ходом литургии по книгам, — говорят в Орловской митрополии. — Брошюра «Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста с объяснениями» создана для удобства, понимания и активного участия мирян в богослужении. Последование включает в себя текст богослужения, как мы его слышим, параллельный перевод, а также пояснение частей литургии, определенных молитв и понятий».

Сообщается, что идея издать такие брошюры родилась недавно, после того, как прихожане все чаще стали задавать священникам вопросы о смысле тех или иных молитв литургии святителя Иоанна Златоуста. Тогда и было решено подготовить пособие для мирян.

«Брошюра появилась благодаря трудам иерея Артемия Торопова, который сам искал информацию и верстал пособие, — добавили в митрополии. — Составитель старался сделать последование максимально удобным, использовал материалы ранее изданных церковных книг».

Пробный тираж пока проходит «обкатку» — священники ожидают замечания и предложения по нему от прихожан, после чего в свет более широким тиражом выйдет отредактированная версия. Также в планах храма издать брошюры, объясняющие литургию святителя Василия Великого, литургию Преждеосвященных Даров и последование вечернего богослужения.

ИА «Орелград»