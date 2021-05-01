В Орле потребовали уравнять цены на упаковку хлеба

Орловскому хлебокомбинату предписали не нарушать требования закона.

Орловское УФАС России выдало Орловскому хлебокомбинату предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Выдано оно в связи с наличием в действиях предприятия признаков нарушения Федерального закона «О защите конкуренции».

Как следует из текста предупреждения, выразились они в установлении с 1 декабря 2020 года экономически необоснованной различной стоимости услуг на упаковку и нарезку хлеба «Спасский» (нарезка — 1,7 рубля, упаковка – 2,6 рубля) и других сопоставимых хлебов ржано-пшеничной группы «Богородский», «Орловский», «Русский» (нарезка – 80 копеек, упаковка – 90 копеек).

Ранее «Орелград» писал, что данная разница была вскрыта в ходе рассмотрения антимонопольного дела об экономически необоснованном росте цен на хлеб в Орле в минувшем году. Кстати, по мнению производителя, она возникла «в связи с необходимостью максимального сдерживания стоимости продуктов социальной направленности, в частности, хлеба «Спасский» 0,6 кг без упаковки».

Однако в УФАС пришли к выводу, что существующая разница стоимости услуг по нарезке хлеба и упаковки приводит или может привести к ущемлению экономических интересов покупателей указанных видов хлеба. В связи с этим Орловское УФАС России предупредило хлебокомбинат о необходимости устранения причин и условий, способствовавших возникновению признаков нарушения закона.

Сделать это предприятии предложено путем установления единой стоимости услуг по упаковке и нарезке хлеба «Спасский» и других производимых хлебов из смеси ржаной и пшеничной муки в течение 10 дней с момента получения предупреждения. Напомним, что само антимонопольное дело планируется рассмотреть в мае этого года.

ИА «Орелград»