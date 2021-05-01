В Орле пресекли ввоз в Россию зараженного груза из Австрии

1.5.2021 | 9:55 Новости, Общество

Специалисты не допустили проникновения в нашу страну опасного вредителя.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, специалисты этого ведомства запретили выпуск в свободное обращение около 20 тонн семян кукурузы. Данный груз был ввезен из Австрии, хотя местом его происхождения указана Сербия. Он был доставлен на склад временного хранения «Далк» в Орле. Там же находится пункт таможенного оформления.

Именно на этом пункте сотрудники Россельхознадзора осмотрели импортный груз. Был проведен карантинный фитосанитарный контроль в отношении трех партий семян кукурузы сорта Касандро общей массой 19,6 тонны. Сена планировалось доставить одной из компаний города Краснодара. Однако до юга России иностранная кукуруза не доедет. Управление Россельхознадзора приняло решение о запрете выпуска в свободное обращение этого груза. По решению собственника семена будут возвращены грузоотправителю в Австрию.

«При досмотре импортного семенного материала были отобраны образцы и направлены для исследования в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В результате экспертизы установлено заражение семян кукурузы карантинным объектом – южной пятнистостью листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), отсутствующей на территории Российской Федерации».

Чтобы не допустить проникновения в Россию этого карантинного объекта, и было решено запретить выпуска зараженных семян в свободное обращение.

ИА «Орелград»

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