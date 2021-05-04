Орловцам рассказали о безопасности на майских праздниках

4.5.2021 | 15:56 Новости, Общество

Главное – следить за свежестью продуктов, соблюдать гигиену и избегать укусов клещей

Управление Роспотребнадзора по Орловской области рассказало, как провести майские праздники без вреда для здоровья. Рекомендации выпустила пресс-служба ведомства. Главное – следить за свежестью продуктов, соблюдать гигиену и избегать укусов клещей.

Роспотребнадзор призвал орловцев не покупать продукты «с рук». Делать это стоит только в магазинах или на рынках. Кроме того, нужно следить за сроками годности пищи. Мясо для шашлыка рекомендуется замачивать накануне выезда на природу, а скоропортящиеся продукты стоит перевозить в сумках-холодильниках.

Для безопасных и приятных майских праздников в ведомстве также порекомендовали:

  •  не готовить салаты с майонезом и покупными соусами;
  •  не пить большого количества алкоголя;
  •  пить побольше воды при подвижном времяпровождении;
  •  соблюдать гигиену – использовать антисептические салфетки и бумажные полотенца;
  •  соблюдать правила диетического и детского питания, если это необходимо.

Для защиты от укусов клещей орловцам советуют закрывать открытые участки тела одеждой, а также использовать репелленты от насекомых.

ИА «Орелград»

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