Орловские власти сдадут в аренду два земельных участка

Для этого региональное правительство объявило аукционы
Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области сдаст в аренду два государственных земельных участка. Соответствующие аукционы «Орелград» обнаружил на сайте регионального правительства.
Земля предназначена для сельского хозяйства. Участки находятся в Новодеревеньковском и Корсаковском районах Орловской области. Их площадь – 30 013 кв.м и 659 302 кв.м соответственно.
Правительство собирается сдать их в аренду на 5 лет. Начальная цена составляет 26 000 рублей для земли в Новодеревеньковском районе и 443 000 рублей для участка в Корсаковском районе.
Аукционы, на которых определят арендаторов участков, пройдут 7 июня 2021 года.
ИА «Орелград»