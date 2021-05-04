Орловские власти сдадут в аренду два земельных участка

Для этого региональное правительство объявило аукционы

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области сдаст в аренду два государственных земельных участка. Соответствующие аукционы «Орелград» обнаружил на сайте регионального правительства.

Земля предназначена для сельского хозяйства. Участки находятся в Новодеревеньковском и Корсаковском районах Орловской области. Их площадь – 30 013 кв.м и 659 302 кв.м соответственно.

Правительство собирается сдать их в аренду на 5 лет. Начальная цена составляет 26 000 рублей для земли в Новодеревеньковском районе и 443 000 рублей для участка в Корсаковском районе.

Аукционы, на которых определят арендаторов участков, пройдут 7 июня 2021 года.

ИА «Орелград»