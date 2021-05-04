Орловский Россельхознадзор вскрыл сеть фантомных лабораторий

Нелегальные учреждения располагались во многих регионах страны.

Как сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, сотрудники этого ведомства в текущем году выявили уже восемь так называемых фантомных лабораторий. Данные учреждения использовались для недостоверного декларирования зерна. Они располагались в Москве и Подмосковье, Белгороде, а также в Ростовской, Смоленской и Воронежской областях.

Свежий пример – в апреле сотрудники ТУ Россельхознадзора провели плановую выездную проверку в орловском ФГБНУ «Федеральный научный центр «Зернобобовых и крупяных культур». В результате было вскрыто нарушение требований законодательства при декларировании зерна.

«Установлено, что указанное учреждение задекларировало две партии зерна гречихи и гороха на пищевые цели урожая 2020 года в количестве 700 тонн на основании протоколов испытания, выданных фантомной лабораторией — ООО «Центр испытаний и сертификации «Континент»», — рассказали в ТУ Россельхознадзора.

Из документов следует, что указанная фирма находится в Воронеже. Однако при проверке выяснилось, что она не включена в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС. Данных о ней нет и в Едином государственном реестре аккредитованных лиц, который ведет Росаккредитация. И даже в реестре Росстандарта такой лаборатории не оказалось.

Тогда специалисты решили ее поискать по адресу, указанному в документах, но оказалось, что нет такой лаборатории и там. В результате за недостоверное декларирование в отношении ФГБНУ «Федеральный научный центр «Зернобобовых и крупяных культур» было возбуждено административное производство по 14.44 КоАП РФ и выданы предписания об отзыве деклараций о соответствии.

ИА «Орелград»