Орловский племзавод обвинили в нарушении правил карантина

Административный протокол составлен на племенной завод имени Георгиевского.

Хозяйству также выдано предписание об устранении выявленных нарушений ветеринарных правил содержания свиней. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Поводом для применений санкций стали результаты внеплановой проверки, которая была проведена на этом предприятии в апреле. В ведомстве уточнили, что в ходе данной проверки были установлены нарушения в производственной деятельности организации.

Причем эти нарушения, по мнению проверяющих, «создают непосредственную угрозу распространению болезней и не гарантируют безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства». Например, претензии возникли к ограждению свинотоварной фермы. Инспекторы сочли, что оно не соответствует установленным нормам и не препятствует проникновению бродячих и диких животных на территорию хозяйства.

«В нарушение ветеринарных правил навоз складируется рядом с животноводческими корпусами, имеются разливы навозной жижи, — перечислили в ТУ Россельхознадзора. — Подвоз соломы осуществляется через ворота, не оснащенные дезинфицирующим барьером, то есть въезжающий и выезжающий транспорт не подвергается мойке и дезинфекции. В животноводческих помещениях отсутствуют система микроклимата — вентиляция».

Добавим, что административный протокол в отношении племзавода был составлен по ст.10.6 ч.1 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

ИА «Орелград»