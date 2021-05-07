Жители Орла пожаловались на дороги и архитектуру

Жалобы на состояние дорог лидируют в списке обращений граждан к мэрии.

По данным администрации города Орла, в первом квартале 2021 года на имя мэра и его заместителей поступило 2057 письменных обращений граждан, в которых был озвучен 2151 вопрос. Для сравнения, в первом квартале 2020 года в мэрию поступило 2163 обращения. В администрации города подсчитали, что 44 процента таких писем были связаны с вопросами экономики. Так, в мэрию за три месяца поступило 247 обращений и жалоб по поводу ремонта дорог и работы пассажирского транспорта, 253 обращения были связаны с вопросами архитектуры и градостроительства, 169 — охраны окружающей среды.

На втором по популярности месте у горожан оказались вопросы жилищно-коммунальной сферы. Таких жалоб и обращений поступило 720, что составляет 33,5 процента от общего числа. В мэрии подсчитали, что 522 обращения орловцев были связаны с коммунальным хозяйством, а в 105 случаях перед мэром и его замами ставились вопросы обеспечения граждан жильем.

Всего 17,1 процента жалоб касались вопросов социальной сферы, причем подавляющая их часть затрагивала тему социального обеспечения и социального страхования. Лишь в 31 обращении горожане высказали свое мнение относительно работы муниципальных образовательных учреждений. Добавим, что около 4,5 процента обращений касались общественно-политической жизни города Орла, а по вопросам соблюдения законности к мэру обратились всего 20 человек.

ИА «Орелград»