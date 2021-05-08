Орловцев пытались накормить просроченным минтаем

Продукция с истекшим сроком годности предназначалась для бюджетных учреждений.

В Орловской области сотрудники Территориального управления Россельхознадзора выявили очередные факты нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукты питания. Как уточнили в этом ведомстве, один из них был вскрыт при проверке документации, внесенной в электронную информационную систему «Меркурий» уполномоченным лицом Шаблыкинского районного потребительского общества.

Документы были оформлены на мороженый минтай. При проверке специалисты Россельхознадзора выяснили, что запись была внесена в апреле 2021 года, а срок годности рыбы истек еще в октябре 2020 года. Несмотря на это, минтай был предназначен для поставки в бюджетные учреждения Орловской области. По итогам проверки в отношении уполномоченного лица был составлен протокол об административном правонарушении.

В целом только в апреле 2021 года управление Россельхознадзора выявило 128 нарушений при оформлении эВСД. Из них 115 были допущены уполномоченными лицами, а 13 – ветеринарными врачами. Кстати, выдача эВСД на продукцию с истекшим сроком годности стала одним из самых распространенных нарушений. Например, в третьей декаде апреля на этом попался представитель одного из орловских ИП.

Оно оформил документацию на полуфабрикат «голубцы «Домашние», срок годности которого уже истек. В отношении нарушителя также был составлен протокол. Всего же только в апреле по подобным выявленным фактам было возбуждено 57 административных дел, в том числе два – на государственных ветеринарных специалистов.

ИА «Орелград»