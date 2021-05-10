В Орловской области сбор налогов вырос на треть

Поступления в консолидированный бюджет выросли на 2,5 млрд рублей.

По данным управления ФНС России по Орловской области, в регионе значительно увеличились сборы налоговых платежей. Так, в первом квартале текущего года в консолидированный бюджет РФ было собрано более 8,9 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился примерно на треть, или на 2,5 миллиарда рублей.

«Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили около 3,7 миллиарда рублей, что в 1,8 раза выше, чем за отчетный период прошлого года (плюс 1,6 миллиарда рублей), — сообщили в региональном управлении ФНС. — В бюджет территории мобилизовано более 5,2 миллиарда рублей с превышением на 20,2 процента или в абсолютном выражении на 883,3 миллиона рублей к показателям первого квартала 2020 года».

Отметили в ведомстве и высокий уровень сбора страховых взносов. Напомним, именно налоговая служба является главным администратором доходов государственных внебюджетных фондов В целом в первом квартале 2021 года в Орловской области было собрано около 4,6 миллиарда рублей страховых взносов. Большую их часть, порядка 3,4 миллиарда рублей, составили взносы на обязательное пенсионное страхование.

Более 800 миллионов рублей составили сборы по взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемым в бюджет ТФОМС, еще около 400 миллионов составили сборы по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

ИА «Орелград»