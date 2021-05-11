Парахин назвал свое уголовное дело ошибкой

Мэр Орла выразил надежду, что следствие разберется

Мэр Орла Юрий Парахин объяснил уголовное дело о халатности, возбужденное в его отношении, «технической ошибкой». Об этом сообщил «Интерфакс».

«Да, действительно, в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) по строительству дороги в Орловском районе. При составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц» — сказал Парахин информагентству. Он выразил надежду, что следствие разберется в ситуации.

Об уголовном деле против Парахина ранее сообщило агентство FLB. Оно связано со строительством дороги к особняку главы города в деревне Кондырева Орловского района. Как выяснила Генпрокуратура, Парахин подписал документы о выделении средств на ремонт улиц Свободы и Бугристая в населенном пункте. Однако вместо этого строители отремонтировали улицу Мира, а также кусок дороги к особняку Парахина.

Журналисты выяснили, что в апреле 2021 года СК предложил Парахину согласиться на отказ от возбуждения уголовного дела в связи с истечением срока давности. Мэр Орла обсудил этот вопрос с адвокатом и не согласился – потому что в противном случае он фактически признал бы вину и лишился поста градоначальника.

ИА «Орелград»