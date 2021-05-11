В Орле из пожара в квартире спасли мужчину

11.5.2021 | 10:36 Новости, Происшествия

Причина возгорания пока неизвестна

В Орле из пожара в квартире спасли 46-летнего мужчину, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 8 мая, сигнал о происшествии поступил в 20.55. Пожар случился в квартире дома на улице Достоевского. Спасатели эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек. Из квартиры, где случился пожар, соседи еще до прибытия спасателей вывели мужчину. Его госпитализировали.

«В двухкомнатной квартире на третьем этаже пожарными было ликвидировано возгорание постельных принадлежностей. Причина пожара устанавливается», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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