Бал в усадьбе Тургенева перенесен из-за плохого прогноза погоды

Организаторы скорректировали программу мероприятий «Ночи музеев».

Как сообщили в государственном музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново», анонсированный ранее весенний усадебный бал будет перенесен. В качестве причины назван неблагоприятный прогноз погоды. Как уже писал «Орелград», усадебный бал планировалось провести в рамках большой программы, подготовленной к всероссийской «Ночи музеев» 15 мая.

Танцевальный вечер на открытом воздухе должен был стартовать в 17 часов. Новая дата усадебного бала пока не определена, музей обещает сообщить о ней дополнительно. Отметим, что организаторы не отменяют праздник целиком. Часть мероприятий будет проведена, речь идет о тех задумках, которые не требуют пребывания гостей под открытым небом. Обновленная программа тоже выглядит многообещающей для визитеров.

Мероприятия будут проводиться в течение всего дня 15 мая. Так, в выставочном зале тургеневской усадьбы пройдет интерактивное занятие «Модный променад», а в помещении этнографической экспозиции гостей познакомят с традициями усадебного чаепития. Мастер-класс «Спасский сувенир», предназначенный для детей от шести лет и старше, будет проведен в административном здании.

Уроки танцев с говорящим названием «Танцуем Тургенева» пройдут в зале музейных занятий. Мезонин дома-музея Ивана Тургенева примет сразу два мастер-класса — «Пузеля» и «Бальный сувенир». Они пройдут один за другим. Кроме того, в рамках акции «Ночь музеев» с 17 до 19 часов будут работать «Светский салон XIX века» (гостям дадут уроки танцев, салонных игр и бального флирта) и «Лаборатория красоты XVIII-XIX веков».

ИА «Орелград»