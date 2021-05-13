В Орле каменный забор рухнул на девочку

Ребенок получил травмы, а следователи возбудили уголовное дело

В Орле на улице Карачевской каменный забор рухнул на 8-летнюю девочку, сообщила прокуратура Орловской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Инцидент произошел 13 мая примерно в 8.00. По данным СК, девочка шла к зданию школы №2. Напротив дома №31 на нее рухнул забор. Ребенок получил перелом правой стопы, ее жизни ничто не угрожает.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Орла, в чью компетенцию входят вопросы контроля за состоянием обрушившегося строения», — подчеркнули в СК. Расследование находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»