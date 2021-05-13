В Орле маршрутки станут ходить по-новому

Изменения вступят в силу с 1 июня 2021 года

В Орле с 1 июня 2021 года изменится схема общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии. Маршруты некоторых автобусов изменятся, на линию будет выходить больше транспорта, а в городе появятся новые низкопольные автобусы.

Маршрутки, которые раньше ходили до ТМК «Гринн», будут ездить до Высоковольтной улицы. В мэрии заявили, что это позволит снизить риск аварий возле торгового центра, а также улучшит транспортную доступность для жителей посёлка Соловьиная роща.

Изменится и маршрут автобуса №21: он будет проходить через заезд возле Троллейбусного депо и по улице Металлургов продлится до санатория «Лесной».

Кроме того, увеличится количество автобусов. На маршруте №20 появятся три дополнительные машины, а на маршруты №8 и №9 пустят по два новых автобуса. В мэрии также пообещали, что на линии №8 начнут ходить «автобусы средней вместимости».

Автобусов №34 станет на пять штук больше, а на направлениях №9, 16, 21, 26 и 27 добавится по две дополнительных маршрутки.

В Орле также появятся низкопольные автобусы, доступные для людей с ограниченными возможностями. На маршрутах №5, 8, 9, 10, 20, 26, 34, 47 и 60 будет не меньше одной такой машины – это условие мэрия выдвинула перевозчикам. На направлениях №15, 16 и 48 будут ходить как минимум два низкопольных автобуса.

В мэрии сообщили, что всего в Орле будет 60 таких машин (учитывая транспорт «ТТП»). Их количество составит 20% процентов от общего числа городских автобусов.

Напомним, 13 мая пресс-служба мэрии Орла также заявила, что в городском транспорте появятся автоматические информаторы – они будут оповещать пассажиров об остановках. Перевозчиков обяжут установить оборудование до 1 ноября 2021 года.

ИА «Орелград»