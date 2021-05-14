Орловец выжил после 6 ударов ножом

14.5.2021 | 10:41 Новости, Происшествия

Мужчину спасла мать человека, который хотел его убить

60-летний житель села Крутое Ливенского района выжил, получив 6 ударов ножом в грудь и шею. Об этом сообщили в Следственном комитете Орловской области.

Инцидент произошел на днях на веранде частного дома. 42-летний односельчанин поссорился со своим знакомым и начал бить его ножом. От верной смерти пожилого мужчину спасла мать разъяренного ливенца — она выбила нож из его руки и вызвала «скорую». Жертву госпитализировали, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Виновника происшествия задержали, он сознался в содеянном. Следственный комитет завел на него уголовное дело о покушении на убийство. Решается вопрос о заключении ливенца под стражу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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