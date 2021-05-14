Под Орлом в ДТП погиб водитель «Мицубиси»

Еще три человека получили травмы

Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП на трассе М-2 «Крым» в Орловской области. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел 13 мая в 22.50. Установлено, что «Мицубиси Аутлендер» ехал по трассе от Орла в сторону Мценска. На 348 км иномарка столкнулась со встречным автомобилем БМВ.

В результате ДТП 38-летний водитель «Аутлендера» погиб на месте. 20-летний водитель и 53-летний пассажиры БМВ, а также 29-летняя пассажирка «Мицубиси» получили травмы. Степень тяжести не уточняется.

ИА «Орелград»