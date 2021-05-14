В Орловской области вновь выросли цены на бензин

Всего за один месяц стоимость топлива выросла в среднем на 0,6 процента.

В апреле 2021 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,6 процента, а по сравнению с апрелем 2020 года – на 6,3 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Напомним, что за ситуацией на розничном рынке продажи топлива для автотранспорта следит региональное управление ФАС.

Несмотря на это, цены продолжают расти. Так, в апреле в Орловской области на 0,8 процента подорожали дизельное топливо и бензин марки АИ-95, на 0,7 процента – бензин марки АИ-92, на 1,6 процента – газовое моторное топливо. В целом с начала года стоимость топлива на орловских заправках увеличилась уже на 2,8 процента.

Средние потребительские цены на него в текущем году сложились в регионе следующим образом: газовое моторное топливо в январе продавалось в среднем по 25,28 рубля за один литр, в феврале – по 26,32 рубля, в марте – по 27,5 рубля и в апреле — по 27,94 рубля. Дизельное топливо в те же месяцы можно было приобрести в среднем по 47,02 47,12, 47,42 и 47,79 рубля соответственно. Бензин автомобильный в январе 2021 года в среднем в рознице стоил 47,02 рубля за один литр, а в апреле — 48,18 рубля.

ИА «Орелград»