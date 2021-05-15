В Орле сотрудники ГИБДД жестко поговорили с «пьяными» водителями

Профилактические встречи были проведены с осужденными за нарушения ПДД.

Сотрудники городского отдела ГИБДД провели профилактические беседы с осужденными, посвященные безопасности дорожного движения. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. Мероприятия были проведены по согласованному графику. Дело в том, что в них приняли участие сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Орловской области. Их собеседниками стали граждане, осужденные по статье 264.1 УК РФ, то есть за повторную «пьяную езду».

В УГИБДД уточнили, что на мероприятие пригласили также виновников тех ДТП, в результате которых потерпевшие получили тяжелые травмы. Им рассказали «об основных причинах ДТП, их последствиях, влиянии алкоголя на способность управления транспортными средствами, а также озвучили статистику происшествий с участием нетрезвых водителей».

«При этом разъяснили, что опьянение может быть как алкогольным или наркотическом, так и психотропным, а отказ от освидетельствования юридически приравнен к вождению в пьяном виде и влечет за собой ту же ответственность», — подчеркнули в УГИБДД.

Согласно статистике, в первом квартале 2021 года на автодорогах Орловской области было зарегистрировано 1491 ДТП, из них 124 — с пострадавшими. В результате 18 человек погибли и 172 получили ранения. По вине нетрезвых водителей произошло 12 ДТП. Кроме того, за первые три месяца года сотрудниками ГИБДД было пресечено 540 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения было возбуждено 69 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ.

ИА «Орелград»