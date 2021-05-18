Орловца заподозрили в нарушении тайны телефонных звонков

18.5.2021 | 18:29 Новости, Общество

Следствие завело уголовное дело по довольно редкой статье

Следственный комитет завел уголовное дело на жителя Орла. Его заподозрили в довольно необычном преступлении — нарушении тайны телефонных переговоров.

«По данным следствия, в мае 2020 года в Железнодорожном районе города Орла специалист офиса обслуживания и продаж обособленного подразделения одного из операторов сотовой связи, имея доступ к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну телефонных переговоров, используя свое служебное положение, осуществил неправомерный доступ к сведениям о телефонных переговорах одного из абонентов оператора сотовой связи», — говорится в сообщении СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования