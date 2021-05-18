Прокуратура заинтересовалась мусорным коллапсом в Орловской области

18.5.2021 | 15:51 ЖКХ, Новости

Ведомство назначило проверку

Прокуратура Орловской области объявила о проверке по факту ненадлежащего вывоза мусора из Орла и ряда районов региона. Об этом сообщили в ведомстве.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами производства и потребления. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов и организаций, в чью компетенцию входят вопросы организации вывоза отходов и контроля в этой сфере. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Проблема вывоза мусора обострилась в Орловской области весной. Ранее спикер регионального парламента Леонид Музалевский потребовал решить ее к 1 июля.

ИА «Орелград»

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