Желание прокатиться на Новый год по Орлу дорого обошлось горожанину

Мужчина проведет ближайшую пару лет за решеткой.

Вступило в силу решение Заводского районного суда города Орла, вынесенное в отношении местного жителя по уголовному делу об угоне чужого автомобиля. Примечательно, что речь шла об угоне без цели хищения, то есть подсудимый хотел просто «покататься» на чужом авто, а затем где-нибудь его бросить. Впрочем, реализовать ему удалось только часть своего плана.

Как следует из материалов дела, угон подсудимый совершил около 4 часов утра 30 декабря 2019 года. Злоумышленник, конечно, был нетрезв. Он «прогуливался» по улице Песковской и заметил припаркованный у одного из частных домов автомобиль марки ВАЗ-211540. Мужчина воспользовался металлической пилочкой, которая оказалась у него при себе. С ее помощью он сначала вскрыл замок водительской дверцы, а затем вставил ее в замок зажигания и завел двигатель.

На чужой машине он направился в сторону улицы Комсомольской, где оперативно был задержан сотрудниками ДПС. В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением и раскаялся в содеянном. Он также подал ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. В результате мужчина получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»