Клычков опомнился и начал проводить совещания по мусору

За сутки губернатор дважды обсуждал коллапс с отходами, но не все заинтересованные стороны в этом участвовали

Губернатор Орловской области Андрей Клычков спустя несколько недель мусорного коллапса в Орле и районах наконец-то обратил внимание на проблему. За сутки он провел сразу два совещания по теме невывоза отходов. Отметим, что исполнительная власть в лице Клычкова отреагировала на превращение Орла в одну большую свалку даже позже законодательной — неделю назад спикер облсовета Леонид Музалевский уже проводил совещание, на котором поставил задачу избавить Орел от мусора до 1 июля.

Так или иначе первое совещание при участии Клычкова состоялось поздно вечером 18 мая. В нем приняли участие гендиректор «Корпорации развития Орловской области» (учредитель регоператора «Зеленая роща») Николай Шин и «политический» вице-мэр Орла Ирина Проваленкова. Судя по постам в Telegram-канале скандального советника губернатора Сергея Лежнева, встреча длилась два часа. «Задачи ясны», — написал помощник Клычкова по итогам встречи.

Еще одно совещание состоялось уже утром 19 мая. В нем приняли участие прокурор региона Владислав Малкин, зампреды правительства Орловской области Игорь Тиньков и Антон Старосельский, и. о. главы департамента ЖКХ Алексей Субботин, глава управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, руководитель управления Росприроднадзора Анатолий Ястребов, природоохранный прокурор Ирина Булгакова.

«Причины и пути решения ясны. С участием представителей территориальных органов федеральных органов власти контрольно-надзорного и правоохранительного блока работа будет продолжена. Задача привести систему организации сбора мусора в планомерный договорной режим в кратчайшие сроки», — повторился Лежнев (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

В свою очередь, в прокуратуре напомнили, что по факту невывоза мусора в Орле и области ведомство назначило проверку. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц всех заинтересованных сторон – профильного департамента, «Зеленой рощи», перевозчиков и сортировщиков.

Гендиректор мусоросортировочного завода «ЭкоСити» Юрий Парахин не принимал участия в совещаниях Клычкова. Об этом он сам рассказал на пресс-конференции 19 мая. По словам Парахина, его сначала пригласили на вечернее совещание 18 мая. Однако позже бизнесмену пришло сообщение о том, что его участие «не нужно и нежелательно». «Все делается подковерно», — отметил Парахин.

Он добавил, что вчера провел 3,5 часа в природоохранной прокуратуре, где рассказал, что завод «ЭкоСити» работает в штатном режиме, ни на час не останавливаясь. Информацию о том, что предприятие не принимало мусоровозы «Экологистика», Парахин назвал провокацией.

ИА «Орелград»