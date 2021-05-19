В Орле на перекрёстке улиц Ломоносова и Лескова появится светофор

19.5.2021 | 18:54 Новости, Общество

Его установят по инициативе активистов ОНФ

По инициативе активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) на аварийном перекрёстке улиц Ломоносова и Лескова установят светофор. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов рассказал, что на этот перекрёсток регулярно жаловались автомобилисты, а раньше на нём неоднократно случались ДТП. Просьбу активистов установить светофор поддержали в мэрии Орла.

Движение на пересечении улиц Ломоносова и Лескова всегда было активным, но в последнее время ситуация осложнилась ремонтом Красного моста. Из-за этого на обе улицы легла дополнительная транспортная нагрузка.

В ОНФ подчеркнули, что на перекрёстке установят не только светофоры, но и пешеходный переход – раньше его там не было.

По состоянию на 18 мая, на пересечении улиц уже появились светофоры. Сейчас рабочие занимаются их подключением к электросети и настройкой.

ИА «Орелград»

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