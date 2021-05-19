В Орле на перекрёстке улиц Ломоносова и Лескова появится светофор

Его установят по инициативе активистов ОНФ
По инициативе активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) на аварийном перекрёстке улиц Ломоносова и Лескова установят светофор. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.
Руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов рассказал, что на этот перекрёсток регулярно жаловались автомобилисты, а раньше на нём неоднократно случались ДТП. Просьбу активистов установить светофор поддержали в мэрии Орла.
Движение на пересечении улиц Ломоносова и Лескова всегда было активным, но в последнее время ситуация осложнилась ремонтом Красного моста. Из-за этого на обе улицы легла дополнительная транспортная нагрузка.
В ОНФ подчеркнули, что на перекрёстке установят не только светофоры, но и пешеходный переход – раньше его там не было.
По состоянию на 18 мая, на пересечении улиц уже появились светофоры. Сейчас рабочие занимаются их подключением к электросети и настройкой.
ИА «Орелград»