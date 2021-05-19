Жителя Орловской области наказали за похороны коровы

Прикопанный труп животного был обнаружен сотрудниками Россельхознадзора.

Житель Ливенского района попался на довольно редком правонарушении. Административный протокол на него составили по ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Дело в том, что селянин фактически похоронил умершую корову. Как уточнили в Территориальном управлении Россельхознадзора, труп животного он закопал в овраге у деревни Пешково Ливенского района.

Как только специалистам ведомства стало известно об этом, они незамедлительно выехали на место. Дело в том, что просто так, по своему желанию и в любом приглянувшемся месте, трупы КРС захоранивать нельзя. Существует определенная законом процедура, предусматривающая утилизацию биологических отходов. Она необходима для предотвращения распространения опасных заболеваний.

«При осмотре факт несанкционированного захоронения животного (коровы) нашел свое подтверждение, о чем незамедлительно были поставлены в известность специалисты Ливенской районной станции по борьбе с болезнями животных, — рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — От трупа коровы был отобран патологический материал для исследования на сибирскую язву. Лабораторный анализ показал отрицательный результат».

После этого несчастную корову отвезли на Орловский ветсанутильзавод. Нарушителем же правил утилизации был признан владелец животного, получивший штраф.

ИА «Орелград»